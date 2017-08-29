Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал трансфер полузащитника Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию.

Накануне Андрей официально стал игроком немецкого клуба, который заплатил за украинца 25 млн евро.

Данный трансфер порадовал главного тренера сборной Украины и легенду европейского футбола Андрея Шевченко:

"Это очень важное событие не только для Динамо, но и для сборной Украины", — написал Шевченко в своем Facebook.

"Ярмоленко вел переговоры в течение длительного времени, и я очень доволен, что все закончилось так удачно".

"Бундеслига – очень интересный и сильный чемпионат. Мы будем ждать от Андрея дальнейшего прогресса и желаем ему как можно быстрее адаптироваться и получить место в основном составе команды Петера Боса".

"Мы ожидаем, что Андрей присоединится к сборной во вторник в день проведения в Харькове открытой тренировки на стадионе Металлист", — подытожил тренер украинской национальной команды.

Ранее Ярмоленко с переходом поздравил полузащитник Шальке Евгений Коноплянка.