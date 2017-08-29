Украина

Полузащитник Зари Александр Караваев поделился своими эмоциями после возвращения в команду.

Недавно Александр Караваев подписал трехлетний контракт с Зарей и успел провести за луганчан первый матч после возвращения. Полузащитник вышел на замену в матче против Черноморца и забил пяты гол своей команды (5:0).

"Хотелось уже выйти на поле, так как долго не играл. Плюс мне повезло, что удалось не только победить, но сыграть и забить гол. Все время, пока я не играл, следил за матчами Зари. Не важно, где команда играла – дома или же на выезде. Следил за трансляциями клуба в Instаgrаm. Очень переживал, если проигрывали. Очень хочется, чтобы мы набрали ход, который был у Зари в прошлом сезоне. Когда сидели на скамейке запасных, шутили и я сказал, что талисман вернулся, пора бы уже побеждать", — цитирует Караваева официальный сайт Зари.

"Как получилось так, что я вернулся а Зарю? Этот процесс длился не один месяц. Знал, что с Шахтером у меня долгосрочный контракт. Так как я "горнякам" не подходил, искал другие варианты продолжения карьеры. Были разные предложения, но клубы не сходились в сумме выкупа моего контракта. Плюс Шахтер хотел, чтобы я остался. В то же время я понимал, что не подхожу тренерскому штабу. Рад, что Шахтер пошел мне навстречу".

"Прекрасно понимал, после того, как прилетел из Турции, что разговоры по контракту будут длиться долго. В депрессию я не впадал. Не связываюсь с негативом. Поехал немного отдохнул с семьей. Затем поддерживал форму. Приехал в Киев и тренировался с Ю-21 дончан. Старался делать все, чтобы быть готовым и иметь возможность конкурировать с другими ребятами. К тому же сейчас в Заре возросла конкуренция на моей позиции. Да и в целом, на каждой позиции по несколько человек. У меня огромная мотивация вернуться в стартовый состав", — резюмировал игрок.

В следующем туре УПЛ Заря сразится с Шахтером в Харькове.