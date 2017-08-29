Украина

Наставник команды Динамо U-19 Игорь Костюк прокомментировал результаты жеребьевки Юношеской Лиги УЕФА.

"Соперника воспринял очень хорошо: лучше играть с такими сильными оппонентами, чем, например, с молдавскими или словацкими командами. Здесь уровень посильнее, кроме того, итальянская школа славится качеством футболистов, у них много собственных воспитанников. Мы готовы играть с Интером, постараемся выступить достойно. Перед жеребьевкой особых предпочтений не было, с любым соперником нужно играть, а прогнозы я делать не люблю", — говорит Костюк.

"Хорошо, что этот раунд состоит не из одной игры, а из двух – это минимизирует случайности. Кто сильнее, тот закономерно пройдет дальше. Вы помните наши матчи с Аяксом и Миддлсбро, когда все решилось в единственном поединке".

"Итальянские команды ни разу не играли в финале, датские и финские – также. Но мы видим Зальцбург, чье поколение молодых футболистов выиграло Юношескую лигу в прошлом сезоне. Школа хорошая, вот австрийцы и преподнесли сюрприз. Так что неожиданностей стоит ждать от представителя любой страны. Сейчас все команды умеют играть в футбол, а тренеры обучаются, повышают свою квалификацию. Если раньше было много закрытой информации, то сейчас все ездят по Европе и по миру, учатся. Тенденции современного футбола всем известны. Все зависит от того, как футболисты воспитывались, и как тренер их обучил. Словом, нет фаворитов и тех, кто заведомо слабее".

"Что касается нашей заявки на турнир, с ней мы уже почти определились – остались 1-2 человека под вопросом – это игроки 1998-го года рождения, мы можем заявить троих из них. Сейчас этот вопрос обсуждаем, решаем. Вы знаете, у нас из-за травмы в игре с Шахтером вылетел центральный защитник Денис Попов. В общем, пока думаем, но в ближайшие дни уже определимся", — завершил Костюк.

Отметим, что первый матч против Интера состоится 27 сентября на выезде.