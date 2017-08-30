Украина

Хорватский защитник Динамо Киев Йосип Пиварич в ближайшее время собирается вернуться в строй.

"У меня на голове 14 швов! Александр Хацкевич отпустил меня домой, так как я не могу играть. Даже если бы была игра с Мариуполем, то из-за них я бы все ровно пропустил этот матч.

Действительно много швов, этот около 10 сантиметров в длину. Невероятно, как такое произошло, что пришлось так много "латать". Теперь буду ждать, когда вырастут волосы. Я тренируюсь с четверга, но пока избегаю игры головой.

Смогу ли я сыграть против Косово и Турции? Уже в среду, 30 августа, мне снимут швы. Если я не смогу играть головой, тогда эти матчи сборная Хорватии сыграет без меня. Надеюсь, все будет хорошо и меня допустят в игре. Если будет риск того, что швы разойдутся, придется эти матчи пропустить", — рассказал Пиварич в интервью sportske.jutarnji.hr

Напомним, Йосип Пиварич получил травму в дебютном для себя матче за Динамо Киев. Тогда игрок сборной Хорватии вышел в старте на игру против Стали, но не сумел провести на поле и 10 минут, головой он столкнулся с Задеракой и не сумел продолжить этот поединок, получив рассечение.

Позже пресс-служба Динамо сообщила о том, что у Пиварича на голове образовалась десятисантиметровая рана, а также он получил серьезное сотрясение мозга. Фулбек пропустит следующие матчи Динамо и сборной Хорватии.