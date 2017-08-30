Украина

Полузащитник Сергей Мякушко покинул стан киевского Динамо.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич еще в середине июля рассказал, что не рассчитывает на Сергея Мякушко.

По информации телеканала Футбол 1, игрок лишь сейчас покинул столичный клуб на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне Мякушко тренировался лишь с молодежным составом киевлян. Вторую половину прошлого сезона провел в Ворскле, за которую сыграл 14 матчей и забил один гол.

Источник сообщает, что интерес к футболисту проявляют львовские Карпаты.