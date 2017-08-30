Полузащитник Сергей Мякушко покинул стан киевского Динамо.
Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич еще в середине июля рассказал, что не рассчитывает на Сергея Мякушко.
По информации телеканала Футбол 1, игрок лишь сейчас покинул столичный клуб на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Мякушко тренировался лишь с молодежным составом киевлян. Вторую половину прошлого сезона провел в Ворскле, за которую сыграл 14 матчей и забил один гол.
Источник сообщает, что интерес к футболисту проявляют львовские Карпаты.