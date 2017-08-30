Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что в команде могут появиться новые лица.
fco.com.ua
30 августа 2017, 15:47
Наставник александрийцев рассказал, как команда воспользуется перерывом в чемпионате, связанным с матчами сборных.
"Собираемся завтра, проведем товарищеский матч с нашим молодежным составом — хочется посмотреть на наше будущее. И, в принципе, готовимся к Динамо в однократном, двукратном режиме.
Просматривать мы никого не будем. Если получится, то мы договоримся за одного футболиста, если нет — то нет. Будем готовиться тем составом, что есть.
Обычно, если кого-то подписываешь, то кого-то надо и отдать в аренду", — цитирует Шарана телеканал Футбол 1.
В нынешнее межсезонье Александрия пополнилась семерыми новыми футболистами: Щедрый, Ситало, Бацула, Пашаев, Панькив, Каленчук и Цуриков.