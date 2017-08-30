Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран сообщил, что в команде могут появиться новые лица.

Наставник александрийцев рассказал, как команда воспользуется перерывом в чемпионате, связанным с матчами сборных.

"Собираемся завтра, проведем товарищеский матч с нашим молодежным составом — хочется посмотреть на наше будущее. И, в принципе, готовимся к Динамо в однократном, двукратном режиме.

Просматривать мы никого не будем. Если получится, то мы договоримся за одного футболиста, если нет — то нет. Будем готовиться тем составом, что есть.

Обычно, если кого-то подписываешь, то кого-то надо и отдать в аренду", — цитирует Шарана телеканал Футбол 1.

В нынешнее межсезонье Александрия пополнилась семерыми новыми футболистами: Щедрый, Ситало, Бацула, Пашаев, Панькив, Каленчук и Цуриков.