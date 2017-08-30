Украина

Вингер Олег Мищенко может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

Львовский клуб в ближайшее время может подписать экс-футболиста российского Амкара Олега Мищенко.

По информации телеканала Футбол 1, украинский вингер уже прошел медобследование и обсуждает условия личного контракта с клубом.

Последним местом работы Олега был пермский Амкар, контракт с которым он подписал еще в феврале 2016 года. Первую половину прошлого сезона Мищенко отыграл на правах аренды за Мариуполь (1 гол, 6 матчей).

Отметим, что болельщики "львов" ранее выступили против трансфера хавбека Артема Громова из-за того, что он выступал в российском клубе Крылья Советов, и их реакция на переход Мищенко остается не известной.