Украина

Нападающий Глеб Рассадкин стал футболистом кропивницкого клуба.

Состав команды Романа Монарева пополнил белорусский легионер, сообщает официальный сайт Зирки. Рассадкин является воспитанником минского Динамо, за который выступал с 2012 года.

За это время 22-летний нападающий провел 84 матча в основной команде, отметившись девятью голами. В последних сезонах был игроком основы динамовцев.

В основной сборной Беларуси не играл, но вызывался во все молодежные и юниорские команды страны.

После семи туров чемпионата Украины у Зирки в активе 8 очков, с которыми команда находится на восьмой позиции.