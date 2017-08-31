Украина

Хавбек Сергей Пилипчук сменил один польский клуб на другой.

Воспитанник харьковского футбола начинал карьеру в Металлисте, откуда перебрался в Россию, а после краткого возвращения в Украина (Волынь в 2012-м году), перебрался в Польшу.

Официальный сайт клуба Вигры сообщил, что Пилипчук подписал с командой однолетнее соглашение и будет выступать под 23-м номером.

Последние четыре сезона 32-летний хавбек был игроком Короны, в которой забил восемь мячей в 94 матчах чемпионата Польши.

Напомним, что главным достижением игрока является серебряная медаль чемпионата Европы-2006 среди 21-летних.