Хавбек Сергей Пилипчук сменил один польский клуб на другой.
wigrysuwalki.eu
31 августа 2017, 06:56
Воспитанник харьковского футбола начинал карьеру в Металлисте, откуда перебрался в Россию, а после краткого возвращения в Украина (Волынь в 2012-м году), перебрался в Польшу.
Официальный сайт клуба Вигры сообщил, что Пилипчук подписал с командой однолетнее соглашение и будет выступать под 23-м номером.
Последние четыре сезона 32-летний хавбек был игроком Короны, в которой забил восемь мячей в 94 матчах чемпионата Польши.
Напомним, что главным достижением игрока является серебряная медаль чемпионата Европы-2006 среди 21-летних.