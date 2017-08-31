Украина

Новичок Динамо Лука Лочошвили дал первое интервью в качестве игрока киевского клуба.

Несколькими часами ранее было официально объявлено о трансфере грузинского центрбека в Динамо.

Сам Лочошвили уже успел пообщаться с журналистами, рассказав о том, как он попал в киевский клуб и какие цели ставит перед собой в будущем.

"Сегодня счастливый для меня день, я стал игроком большого клуба – Динамо", — начал Лука.

"Это совсем другой уровень, большая и яркая история. Был на стадионе, на клубной базе, где созданы все условия для работы. Я пришел в Динамо, чтобы расти как футболист, хочу завоевывать новые трофеи. Будет сложно, ведь здесь совсем другой уровень, но я готов подняться и соответствовать ему.

По словам Лочошвили, его переезду в Киев поспособствовал украинский специалист Вячеслав Грозный:

"Динамо Тбилиси возглавлял украинский тренер Вячеслав Грозный, он меня и порекомендовал руководству киевлян. Знаю, что потом селекционеры наблюдали за мной в матчах чемпионата Грузии и за молодежную сборную. Когда получил приглашение, долго не сомневался. Также я очень благодарен своему родному клубу Динамо Тбилиси, именно в нем я стал профессиональным футболистом, сделав первые шаги в большом футболе.

"В Киеве я уже пообщался с президентом клуба Игорем Суркисом и главным тренером Александром Хацкевичем. В меня верят, заключили долгосрочный контракт, предоставляют все условия для прогресса. Как мне сообщили, начну тренироваться с молодежной командой, и своей игрой должен доказать, что достоин перейти в первую.

Также Лука рассказал о своей травме:

"Надеюсь, что ничего серьезного. В начале августа повредил заднюю поверхность бедра, с тех пор провожу реабилитацию. Через три недели должен приступить к тренировкам. На несколько дней я вернусь в Тбилиси, заберу вещи, попрощаюсь со своими партнерами по команде и родными. А с 5 сентября продолжу работу в Чапаевке".

Под конец Лочошвили поведал о своих амбициозных планах на будущее:

"Если говорить о грузинах в киевском Динамо, в первую очередь вспоминаю о Кахабере Каладзе. Для нашей страны это настоящая легенда, все мы гордимся его успехами. Конечно, мне хотелось бы пойти по его стопам, стать лучшим в Динамо и двигаться дальше. Кахабер показал, что в футболе нет ничего невозможного, нужно только верить в себя и много, очень много работать", — передает слова центрбека официальный сайт Динамо.

За тбилисский клуб 19-летний Лука успел провести 22 матча, забив 1 гол.