Украина

Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков четырнадцатого тура чемпионата Украины.

Евгений Паст (Зирка) (Количество попаданий в сборную тура - 2)

Единственная победа в туре была одержана Зиркой, и вклад в нее голкипера поистине неоценим. Евгений в некоторых эпизодах демонстрировал безупречное мастерство, выручая свою команду и подстраховывая центральных защитников. Нейтрализовал опаснейшие удары форвардов Ворсклы Кулача и Загорулько, да и с внезапной подрезкой Кадимяна справился на отлично.

Александр Тымчик (Сталь) (1)

Правый защитник каменчан в поединке против Шахтера умудрился практически не уступить в единоборствах и позиционной борьбе более опытным и маститым оппонентам. При этом арендованный динамовец по возможности старался подключаться к атакам по своему флангу, да и с подстраховкой партнерам по обороне у Александра получалось довольно часто и качественно.

Ивица Жунич (Черноморец) (1)

Защитник-гренадер в игре с Мариуполем противостоял не менее фактурному форварду Руслану Фомину, и чаще всего оказывался победителей этих микродуэлей. Хорват в этом поединке напоминал неприступную стену какого-нибудь города-крепости, а в эндшпиле встречи и вовсе стал одним из ее героев, когда помешал добить мяч в ворота Танковскому.

Евгений Ткачук (Сталь) (1)

Вырвать ничью у чемпиона страны – такое удается далеко не каждой команде. Сталь сумела добиться вожделенного мира с горняками во многом благодаря надежности собственной обороны, в которой лидером является Евгений. Центрбек достойно сопротивлялся Феррейре и вышедшему тому на подмогу Бланко-Лещуку, не дав нападающим соперника разгуляться, как следует.

Иван Лобай (Карпаты) (2)

Почему в ворота львовян маститые киевские гости сумели забить только один мяч, да и тот со стандарта? Причиной тому – молодой защитник хозяев. Иван умело противостоял как форвардам Мбокани и Кравцу, так и другим игрокам группы атаки команды Хацкевича. Именно надежность в действиях Ивана на своей позиции во многом обусловила успешный для Карпат результат.

Сергей Старенький (Александрия) (2)

Палочка-выручалочка александрийцев в игре с Зарей снова проявил свои лучшие и широко известные в футбольном мире качества. Если команда Шарана на перерыв уходила, проигрывая луганчанам два мяча, то в дебюте второго тайма именно опытный игрок сократил разрыв до минимального. Это послужило весомым толчком для камбэка, который в итоге удался команде из Кировоградской области.

Андрей Богданов (Олимпик) (2)

Хавбеку “олимпийцев” не в диковинку быть одним из самых острых игроков в составе своей команды. На сей раз Андрей привычно пристреливался с дальних дистанций, причем одна из таких попыток стала предвестницей гола Мохи: марокканец добил мяч в ворота после сейва Бандуры. В одном из моментов попытка отличиться Богданова была остановлена лишь стойкой ворот Вереса. В остальном опорник исправно и успешно выполнял свои прямые обязанности на поле.

Сергей Мякушко (Карпаты) (2)

Вторую неделю подряд невысокий, но очень быстрый хавбек львовян забивает потрясающие по красоте голы со штрафных, и оба раза они приносят его клубу заветные очки. Причем огорчает Сергей свои бывшие команды: в минувшем туре пострадала Ворскла, теперь – Динамо. Кроме великолепного мяча в ворота Коваля Мякушко был самым активным в составе хозяев, особенно до перерыва.

Ярослав Волошинович (Верес) (2)

Вот уж кто отличался повышенной активностью в атаке Вереса, так это Ярослав. Левый вингер ровненчан буквально затерзал защитные порядки соперника, зачастую завершая свои усилия прицельными ударами. Правый фланг обороны Олимпика иногда банально не успевал справляться с быстрым игроком, и нередко защита дончан вынуждена была банально на нем фолить.

Неманья Обрадович (Сталь) (1)

Не было бы счастья – да несчастье помогло. Вышедший вместо травмированного Гора Малакяна нападающий быстро включился в игру и, главное, выполнил свой главный бомбардирский долг. Гол в ворота горняков получился красивым эстетически и важнейшим с точки зрения пополнения очкового багажа.

Юри (Заря) (3)

Форвард луганчан в очередной раз продемонстрировал свое отменное голевое чутье. Бразилец забил прекрасный гол в ворота Александрии, и, как всегда, был полезен своей команде в качестве эдакого столба. Не раз и не два сбросы Юри выводили на ударные позиции хавбеков луганчан, да и сам нападающий по возможности стремился завершать усилия партнеров ударами.