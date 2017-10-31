Football.ua представляет свою сборную из лучших игроков четырнадцатого тура чемпионата Украины.
ФОТО: ФК Шахтер
31 октября 2017, 09:33
Евгений Паст (Зирка) (Количество попаданий в сборную тура - 2)
Единственная победа в туре была одержана Зиркой, и вклад в нее голкипера поистине неоценим. Евгений в некоторых эпизодах демонстрировал безупречное мастерство, выручая свою команду и подстраховывая центральных защитников. Нейтрализовал опаснейшие удары форвардов Ворсклы Кулача и Загорулько, да и с внезапной подрезкой Кадимяна справился на отлично.
Александр Тымчик (Сталь) (1)
Правый защитник каменчан в поединке против Шахтера умудрился практически не уступить в единоборствах и позиционной борьбе более опытным и маститым оппонентам. При этом арендованный динамовец по возможности старался подключаться к атакам по своему флангу, да и с подстраховкой партнерам по обороне у Александра получалось довольно часто и качественно.
Ивица Жунич (Черноморец) (1)
Защитник-гренадер в игре с Мариуполем противостоял не менее фактурному форварду Руслану Фомину, и чаще всего оказывался победителей этих микродуэлей. Хорват в этом поединке напоминал неприступную стену какого-нибудь города-крепости, а в эндшпиле встречи и вовсе стал одним из ее героев, когда помешал добить мяч в ворота Танковскому.
Евгений Ткачук (Сталь) (1)
Вырвать ничью у чемпиона страны – такое удается далеко не каждой команде. Сталь сумела добиться вожделенного мира с горняками во многом благодаря надежности собственной обороны, в которой лидером является Евгений. Центрбек достойно сопротивлялся Феррейре и вышедшему тому на подмогу Бланко-Лещуку, не дав нападающим соперника разгуляться, как следует.
Иван Лобай (Карпаты) (2)
Почему в ворота львовян маститые киевские гости сумели забить только один мяч, да и тот со стандарта? Причиной тому – молодой защитник хозяев. Иван умело противостоял как форвардам Мбокани и Кравцу, так и другим игрокам группы атаки команды Хацкевича. Именно надежность в действиях Ивана на своей позиции во многом обусловила успешный для Карпат результат.
Сергей Старенький (Александрия) (2)
Палочка-выручалочка александрийцев в игре с Зарей снова проявил свои лучшие и широко известные в футбольном мире качества. Если команда Шарана на перерыв уходила, проигрывая луганчанам два мяча, то в дебюте второго тайма именно опытный игрок сократил разрыв до минимального. Это послужило весомым толчком для камбэка, который в итоге удался команде из Кировоградской области.
Андрей Богданов (Олимпик) (2)
Хавбеку “олимпийцев” не в диковинку быть одним из самых острых игроков в составе своей команды. На сей раз Андрей привычно пристреливался с дальних дистанций, причем одна из таких попыток стала предвестницей гола Мохи: марокканец добил мяч в ворота после сейва Бандуры. В одном из моментов попытка отличиться Богданова была остановлена лишь стойкой ворот Вереса. В остальном опорник исправно и успешно выполнял свои прямые обязанности на поле.
Сергей Мякушко (Карпаты) (2)
Вторую неделю подряд невысокий, но очень быстрый хавбек львовян забивает потрясающие по красоте голы со штрафных, и оба раза они приносят его клубу заветные очки. Причем огорчает Сергей свои бывшие команды: в минувшем туре пострадала Ворскла, теперь – Динамо. Кроме великолепного мяча в ворота Коваля Мякушко был самым активным в составе хозяев, особенно до перерыва.
Ярослав Волошинович (Верес) (2)
Вот уж кто отличался повышенной активностью в атаке Вереса, так это Ярослав. Левый вингер ровненчан буквально затерзал защитные порядки соперника, зачастую завершая свои усилия прицельными ударами. Правый фланг обороны Олимпика иногда банально не успевал справляться с быстрым игроком, и нередко защита дончан вынуждена была банально на нем фолить.
Неманья Обрадович (Сталь) (1)
Не было бы счастья – да несчастье помогло. Вышедший вместо травмированного Гора Малакяна нападающий быстро включился в игру и, главное, выполнил свой главный бомбардирский долг. Гол в ворота горняков получился красивым эстетически и важнейшим с точки зрения пополнения очкового багажа.
Юри (Заря) (3)
Форвард луганчан в очередной раз продемонстрировал свое отменное голевое чутье. Бразилец забил прекрасный гол в ворота Александрии, и, как всегда, был полезен своей команде в качестве эдакого столба. Не раз и не два сбросы Юри выводили на ударные позиции хавбеков луганчан, да и сам нападающий по возможности стремился завершать усилия партнеров ударами.
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