Украина

Football.ua объявляет новый конкурс, по итогам которого можно стать обладателем формы Фейеноорда.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в Харькове Шахтер встретится с нидерландским Фейеноордом.

У каждого подписчика официальной страницы Football.ua в Facebook есть шанс выиграть футболку Фейеноорда с автографами футболистов.

Условия, чтобы принять участие в конкурсе, читайте на соответствующей записи на нашей странице в Facebook.

Результаты конкурса будут объявлены в четверг, 2 ноября