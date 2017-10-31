Украина

Форвард Динамо Дьемерси Мбокани сможет сыграть против Ворсклы.

Киевское Динамо в рамках 14-го тура чемпионата Украины гостевало у львовских Карпат и не сумело одержать победу.

Незадолго до окончания матча только с помощью врачей команды поле покинул нападающий Динамо Дьемерси Мбокани.

Официальный сайт Динамо приводит слова главного врача клуба Леонида Миронов, который прокомментировал состояние игрока:

"После возвращения в Киев футболисту было проведено МРТ. У него небольшое растяжение мышцы бедра. На восстановление понадобится около 3-4 дней. На выездной матч против Янг Бойз Дьемерси не отправится, а вот к следующему поединку, с Ворсклой, будет готовиться наравне с другими футболистами".

Таким образом Александр Хацкевич не сможет рассчитывать на игрока в матче 4-го тура группового раунда Лиги Европы.