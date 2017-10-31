Представляем вашему вниманию нарезку лучших голов 14-го тура УПЛ.
СЕРГЕЙ МЯКУШКО, ФОТО: ФК КАРПАТЫ
31 октября 2017, 22:25
В эту нарезку вошли видео голов следующих футболистов:
5. Алексей Чичиков (Зирка)
4. Неманья Обрадович (Сталь)
3. Валерий Бондаренко (Александрия)
2. Домагой Вида (Динамо)
1. Сергей Мякушко (Карпаты).
Отметим, что ранее Сергей Мякушко был признан лучшим игроком 14-го тура УПЛ.
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