Украина

Представляем вашему вниманию нарезку лучших голов 14-го тура УПЛ.

В эту нарезку вошли видео голов следующих футболистов:

5. Алексей Чичиков (Зирка)

4. Неманья Обрадович (Сталь)

3. Валерий Бондаренко (Александрия)

2. Домагой Вида (Динамо)

1. Сергей Мякушко (Карпаты).

Отметим, что ранее Сергей Мякушко был признан лучшим игроком 14-го тура УПЛ.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.