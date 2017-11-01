Защитник Шахтера Богдан Бутко дал комментарии в преддверии матча против Фейеноорда.
Богдан Бутко, ФК Шахтер
01 ноября 2017, 15:25
В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Фейеноорда.
По словам защитника "горняков" Богдана Бутко, в данном поединке его команда постарается навязать сопернику свою игру.
"Матч предстоит сложный", — цитирует Бутко официальный сайт Шахтера.
"Фейеноорд" – агрессивная команда. Думаю, со старта соперник будет нас прессинговать, ему терять уже нечего, нужно набирать очки".
"Мы же постараемся играть первым номером, контролировать мяч и искать шанс, чтобы забить гол", — сказал Богдан.
Поединок между Шахтером и Фейеноордом начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.
Следите за онлайн-трансляцией матча на Football.ua