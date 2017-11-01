Украина

Защитник Шахтера Богдан Бутко дал комментарии в преддверии матча против Фейеноорда.

В рамках 4 тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сыграет против Фейеноорда.

По словам защитника "горняков" Богдана Бутко, в данном поединке его команда постарается навязать сопернику свою игру.

"Матч предстоит сложный", — цитирует Бутко официальный сайт Шахтера.

"Фейеноорд" – агрессивная команда. Думаю, со старта соперник будет нас прессинговать, ему терять уже нечего, нужно набирать очки".

"Мы же постараемся играть первым номером, контролировать мяч и искать шанс, чтобы забить гол", — сказал Богдан.

Поединок между Шахтером и Фейеноордом начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.

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