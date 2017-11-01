Украина

В поединке Юношеской лиги УЕФА Шахтер U19 на последних минутах встречи упустил три очка в матче с Фейеноордом U19.

Шахтер U19 – Фейеноорд U19 1:1

Голы: Кузьменко, 65 – Фенте, 90

Состав Шахтера U19: Кучеренко, Конопля, Муравский, Бондарь, Павлиш, Чех, Кащук (Якимец, 59), Крыськив, Меличенко, Андрущенко (Топалов, 57), Кулаков.

Напомним, что вечером в рамках 4 тура Лиги чемпионов встретятся главные команды Шахтера и Фейеноорда.

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

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