В поединке Юношеской лиги УЕФА Шахтер U19 на последних минутах встречи упустил три очка в матче с Фейеноордом U19.
Фото ФК Шахтер
01 ноября 2017, 16:12
Шахтер U19 – Фейеноорд U19 1:1
Голы: Кузьменко, 65 – Фенте, 90
Состав Шахтера U19: Кучеренко, Конопля, Муравский, Бондарь, Павлиш, Чех, Кащук (Якимец, 59), Крыськив, Меличенко, Андрущенко (Топалов, 57), Кулаков.
Напомним, что вечером в рамках 4 тура Лиги чемпионов встретятся главные команды Шахтера и Фейеноорда.
Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
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