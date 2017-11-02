Украина

Сегодня состоятся четыре матча пятого тура студенческой лиги.

На этой неделе в чемпионате Украине среди студентов пройдут игры пятого тура. И хотя в календаре сыгранных матчей остаются белые пятна, официально первый этап Студенческой лиги подходит к экватору. В четверг, 2 ноября, состоятся четыре матча, которые составят основу игрового дня.

Один из матчей тура, который был анонсирован в одном из прошлых материалов, должен был пройти в минувший вторник. Но по ряду организационных вопросов действующий чемпион ФК Тернополь-Педуниверситет не смог выехать во Львов. Решение по несостоявшейся встрече Конференции Запад теперь будет принимать соответствующий компетентный орган Всеукраинской футбольной ассоциации студентов.

Второй матч Конференции пройдет в Кременце. В этот небольшой городок Тернопольской области пожалует вице-чемпион, один из самых титулованных клубов Студлиги ФК Университет из Черновцов. На сегодняшний день команды занимают диаметрально противоположные места в турнирной таблице западной группы. ФК Кременец-Академия идет на первой строчке с четырьмя очками, в то время как ФК Университет замыкает квинтет с нулем баллов. Однако черновчане провели всего одну игру в чемпионате, а вот команда из Кременца – три.

В Конференции Центр-Юг уже по традиции состоится полноценный тур, центральный матч которого пройдет в Сумах. На поле Аграрного университета сыграют лидер группы – команда Сумского государственного университета и ее ближайший преследователь – киевский СК КНТЭУ-Меркурий. По потерянным очкам столичный клуб уступает сумчанам всего два пункта. Так что победитель этого матча однозначно завершит первый круг на первом месте. Напомним, что победа в Конференции дает право напрямую квалифицироваться в финальную часть чемпионата. Команды, занявшие вторые и третьи места, разыграют две путевки в Финал четырех в плей-офф раунде.

В Запорожье к местной студенческой команде КЧУ-Спартак прибудет сумской клуб Альянс-СНАУ. Хозяева пока что располагаются на дне турнирной таблицы, однако готовы дать бой дебютанту, который стартовал весьма удачно. Ранее в Студенческой лиге команды не встречались.

Еще одна игра тура пройдет в Ирпене. На арене с футбольным названием Чемпион киевский Легпром-КНУТД примет одесскую Юнгу. Это будет матч за шесть очков, ведь для того, чтобы продолжить борьбу за выход из группы, обеим командам нужно побеждать. В случае поражения столичная команда практически потеряет шансы побороться за место в плей-офф. Многое в вопросе перспектив команд будет зависеть и от того, с каким результатом вернуться из Запорожья студенты Аграрного университета.

5 тур

КЧУ-Спартак (Запорожье) – Альянс-СНАУ (Сумы)

Конференция Центр-Юг. 2 ноября. Запорожье. Стадион Титан. 13:00

СумГУ (Сумы) – СК КНТЭУ-Меркурий (Киев)

Конференция Центр-Юг. 2 ноября. Сумы. Стадион СНАУ. 13:00

ФК Кременец-Академия – ФК Университет (Черновцы)

Конференция Запад. 2 ноября. Кременец. Стадион Центральный. 14:00

Легпром-КНУТД (Киев) – ФК Юнга-Морская-академия (Одесса)

Конференция Центр-Юг. 2 ноября. Ирпень. Стадион Чемпион. 15:00