Украина

Киевский клуб предоставил письмо из УЕФА, подтверждающее, что клубу не грозит лишение лицензии на участие в еврокубках.

Недавно телеканал Футбол сообщил, что Федерация футбола Украины получила письмо из Ньона. В этом письме УЕФА якобы поставил под сомнение целесообразность выдачи Динамо лицензии на участие в еврокубках из-за задолженностей клуба.

Динамо направило в ФФУ письмо с опровержением этой информации. Также киевский клуб выложил соответствующие документы у себя на сайте.

После 14 туров чемпионата Украины Динамо идет на втором месте, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Киевский клуб уступает Шахтеру 7 очков.

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