Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал перспективы развития футбола в Украине.

Перед началом матча Лиги чемпионов против Фейеноорда во время прямого включения на телеканале Футбол 1 генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин рассказал о проведении совместного семинара с клубом из Нидерландов для украинских детских тренеров.

"Будущее футбола в Украине зависит от развития любительского футбола, — сказал Сергей Палкин. – Невозможно весь футбол вынести на плечах профессиональных клубов. Почему мы перенимаем опыт у Фейеноорда? Потому что Фейеноорд ежегодно вкладывает два миллиона евро в аматорский футбол своего города. В Роттердаме 75 футбольных клубов, а у нас во всей стране их около пятидесяти. За этим направлением будущее, именно поэтому мы хотим им заниматься".

31 октября в Харькове прошел семинар для детских футбольных тренеров, организованный Шахтером и Фейеноордом, в котором приняли участие 25 участников. Из них 15 – наставники проекта "Давай, играй!", реализуемого ФК Шахтер в семи городах Украины.

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