Украина

Защитник Олимпика Павел Лукьянчук поделился ожиданиями от предстоящего матча украинской Премьер-лиги против Зари.

В матче 15-го тура УПЛ Олимпик, занимающий третью позицию в турнирной таблице, примет Зарю, которая располагается на шестом месте.

Многие считают эту встречу центральным поединком тура, но у защитника Олимпика Павла Лукьянчука другое мнение.

"Я считаю, что это обычный матч. Просто готовимся к нему так же, как и ко всем остальным. Я понимаю, что в последнее время о Заре много пишут, но я думаю так: все может быть, это футбол, в одной игре забиваешь четыре мяча, в следующей не забьешь ни одного", — отметил Лукьянчук.

"Почему такая низкая результативность в последних матчах? Этот вопрос точно не ко мне. Больше к нашей линии атаки, я так думаю... С другой стороны, на это так можно посмотреть: поскольку нам хватает одного гола для положительного результата, значит, все хорошо".

Матч между Олимпиком и Зарей состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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