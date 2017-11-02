Украина

Нападающий Динамо Дьемерси Мбокани выразил готовность продлить контракт с киевским клубом.

Нападающий Динамо Дьемерси Мбокани провел два последних сезона на правах аренды за Норвич и Халл Сити, но прошедшим летом вернулся в киевский клуб.

"Почему я остался этим летом в Динамо? У меня очень хорошие отношения с новым тренером, Александром Хацкевичем, который настоял на том, чтобы я остался в Динамо", — цитирует Мбокани So Foot.

"Для меня все складывается хорошо. Я забиваю голы: пять в чемпионате, два на групповом этапе Лиги Европы. Я счастлив. У меня хорошие отношения с одноклубниками, я хорошо интегрировался в команде, ведь присоединился к клубу четыре года назад".

"Мы очень хорошо общаемся, у меня есть переводчик, который разговаривает на французском. Кроме того я понимаю некоторые украинские слова. Первый год я брал уроки, но затем перестал, это очень трудный язык. Я живу в центре Киева и у меня никогда ни с кем не возникало проблем. В Динамо Киев меня любят. Украинцы хорошо ко мне относятся".

"Я считаю, что провел очень хорошую карьеру. Я играл во Франции, Бельгии, Германии, Англии. Я ни о чем не жалею. Мне 31 год и это последний год моего контракта с Динамо. Я жду переговоров с клубом о продлении соглашения, но если они не сделают предложение, то я буду сам решать свою судьбу".

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