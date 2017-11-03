Украина

Нападающий Факундо Феррейра делит 25-е место с хавбеком Генрихом Мхитаряном в списке самых результативных игроков "горняков" в истории.

Феррейра сумел отметиться голом в игре 4-го тура Лиги чемпионов против Фейеноорда (3:1).

Этот мяч стал для Факундо 44-м за дончан, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, аргентинец сравнялся с Генрихом Мхитаряном. Они сейчас делят 25-ю строчку в рейтинге лучших бомбардиров клуба.

Факундо демонстрирует высокую продуктивность – для 44 голов ему понадобилось только 93 игры. Таким образом, он забивает в среднем 0,47 гола за матч. Выше него среди "горняков" по этому показателю только Луис Адриано (0,48 – 128 голов за 266 поединков) и форвард Шахтера в 50-х годах Петр Буянов (0,51, 26 голов/56 матчей).

В нынешнем сезоне Феррейра забил 15 мячей в 20 матчах во всех турнирах.