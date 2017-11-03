Украина

После очередных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина увеличила отрыв от Бельгии в таблице коэффициентов УЕФА.

После сыгранных матчей четвертого тура групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы Украина благодаря победам Шахтера и Динамо увеличила свой коэффициент на 0,8 балла и продолжает занимать восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА (38,333 очка).

Это позволило увеличить отрыв от Бельгии, которая набрала 0,4 балла за счет победы Зульте-Варегема и идет девятой (37,7 очка).

А вот отставание от Португалии увеличилось: победы Гимарайеша и Порту, а также ничьи Браги и Спортинга принесли одно очко, и теперь у португальцев, идущих седьмыми, суммарно 43,248 очков.

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