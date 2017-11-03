Украина

Донецкий Шахтер подтвердил травму защитника Ярослава Ракицкого.

На прошлой неделе Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины встречался с луганской Зарей и одержал победу лишь в экстра-тайме.

За несколько минут до конца той встречи травму получил основной защитник команды Ярослав Ракицкий.

Он пропустил тренировку после того матча, а также не помог команде в матче против Стали в рамках чемпионата (против Фейеноорда он не имел права играть из-за дисквалификации).

Официальный сайт Шахтера сообщил, что игрок не тренировался в общей группе и на сегодняшней тренировке.

Кроме того, продолжают восстанавливаться Максим Малышев и Сергей Кривцов.