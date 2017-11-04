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Football.ua представляет анонс поединка 15-го тура УПЛ между Александрией и Черноморцем.

17:00, Александрия, КСК Ника. Арбитр — Юрий Грысьо. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

В Александрии в очном поединке сойдутся представители группы аутсайдеров нынешнего чемпионата.

Владимиру Шарану не позавидуешь. Мало того, что его команда все никак не может добыть вторую (!) победу в чемпионате, так еще и дисквалификации навалились на коллектив из Кировоградской области настоящей лавиной. Что говорить, если в игре против Черноморца тренерский штаб хозяев не сможет рассчитывать сразу на троих ведущих исполнителей, и каких! Защитник Сергей Чеботаев, капитан и хавбек Андрей Запорожан плюс форвард Виталий Пономарь во многом формируют игру Александрии.

У одесситов свои проблемы. Да, под руководством Олега Дулуба моряки показывают неплохой уровень игры, к тому же радуя своих болельщиков результатами, однако пребывание в группе аутсайдеров никак не красит клуб с многолетними традициями. Неделю назад одесситы не сумели переиграть испытывающий проблемы Маруиполь, и теперь явно намереваются компенсировать очковые потери на Кировоградщине. Состав у Дулуба уже фактически сформировался, теперь время за подъемом в таблице.

Основной интригой данного противостояния станет то, насколько ответственно обе команды подойдут к пресловутой встрече за шесть пунктов, ведь ни александрийцы, ни одесситы пока не обезопасили себя от унизительной борьбы за выживание. Впрочем, матчи между этими соперниками всегда имели характер бескомпромиссных, и новое свидание на Нике наверняка получится традиционно боевым.

Ориентировочные составы:

Александрия: Панькив – Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула – Банада, Каленчук – Старенький, Грицук, Чорний — Ситало.

Черноморец: Гутор – Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька – Ковалец, Бамба, Политыло – Третьяков, Хобленко, Васин

Дисквалифицированы: Запорожан, Пономарь, Чеботаев – нет.