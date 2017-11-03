Украина

Следственная палата Органа финансового контроля клубов УЕФА попросили ФФУ предоставить финансовые отчеты Динамо Киев.

Следственная палата Органа финансового контроля клубов УЕФА анализирует финансовые отчеты Динамо Киев, на основании которых Федерация футбола выдала клубу лицензию для участия в еврокубках. Это подтверждает письмо, которое поступило в ФФУ еще во второй половине сентября.

Официальный сайт ФФУ сообщает, что члены Палаты попросили ФФУ предоставить дополнительные материалы по этому вопросу. Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий сообщил о деталях дела в письме Динамо Киев.

"19 сентября 2017 Федерация футбола Украины получила официальное письмо от органа финансового контроля клубов (далее ОФКК) УЕФА. В документе говорилось, что Следственная палата ОФКК 31 августа провела заседание, на котором было изучено финансовую документацию, предоставленную клубом Динамо Киев.

Эта проверка выявила задолженность относительно финансовых обязательств клуба, сроки погашения которых были нарушены по состоянию на 31 марта — крайний срок выплаты таких долгов, что является одним из главных условий получения лицензии", — говорится в письме.

Согласно сообщению ОФКК, более детальный анализ, который провели члены Палаты, показал, что срок погашения этих задолженностей истек более чем 180 дней назад (по состоянию на 30 июня 2017), что вызвало обеспокоенность ОФКК относительно обоснованности выдачи Федерацией футбола Украины лицензии УЕФА клубу Динамо Киев для участия в еврокубках в текущем сезоне.

По итогам этого анализа Следственная палата ОФКК выразила беспокойство и попросила ФФУ предоставить дополнительные материалы финансовой отчетности клуба для более детальной проверки обоснованности выдачи лицензии Динамо Киев для участия в еврокубках сезона 2017/18.

"Обращаю Ваше внимание, что в письме УЕФА, о котором рассказал СМИ заместитель директора Центра лицензирования ФФУ Сергей Задиран, нет ни одного упоминания об открытии Следственной палатой ОФКК производства в отношении непосредственно клуба Динамо Киев. Зато УЕФА попросил Федерацию футбола Украины обосновать выданную Динамо лицензию для участия в еврокубках при наличии просроченной задолженности", — сообщает Юрий Записоцкий.

"Очевидными являются искажения этой темы и недостоверная трактовка ситуации, сложившейся вокруг вопроса лицензирования столичного клуба, который до сих пор не предоставил документы, подтверждающие погашение отдельных финансовых обязательств, что является нарушением Регламента УЕФА. ФФУ готова предоставить Динамо Киев консультативную помощь в разъяснении материалов, поступающих с УЕФА, во избежание подобных недоразумений в будущем".