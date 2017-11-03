Украина

Испанский специалист Альберто Еспарис возглавит селекционную службу львовских Карпат.

Альберто Еспарис, который на протяжении своей карьеры работал на различных должностях в Валенсии, Тенерифе, Овьедо и Сельте, возглавит селекционную службу Карпат, сообщил официальный сайт "зелено-белых".

"Переезд в Украину воспринимаю как новый вызов в своей карьере. Наблюдая за украинскими футболистами, я увидел серьезную проблему — молодые и талантливые воспитанники украинских клубов переезжают в более сильный европейский чемпионат, но закрепиться или преуспеть там удается далеко не всем. Итак, моя основная задача в Украине — выяснить причины такой ситуации, а также предложить пути ее исправления", — отметил Еспарис.

"В Испании я работал на различных должностях, в том числе и с восьмилетними детьми, и с молодыми игроками, и с топ-футболистами Примеры. Рад, что у меня была возможность быть частью великой Валенсии в начале двухтысячных годов. Основная часть моей работы заключалась в анализе и обработке полученной информации. От этого зависело, например, стоит дать команде выходной или, наоборот, нагрузить дополнительной работой. Со временем я создал специальную компьютерную программу, на основе которой можно получить очень интересную и полезную информацию".

"Нельзя спорить с тем, что движущая сила современного футбола находится в Испании. Надо перебирать то, что хорошо работает, то, что уже себя зарекомендовало. Сейчас в Испании действительно есть чему поучиться. В частности, в организации футбольной работы и различных департаментов".

"Я — новый человек для Карпат. Возможно, свежий взгляд позволит увидеть то, на что раньше не обращали внимание. Буду искать причину, а также параллельно помогать Дарио Друди и Сергею Зайцеву в трансферной работе. Сейчас я очень внимательно следил за Карпатами и понимаю, что команде необходимо усиление для серьезного скачка вперед. Поэтому в целом можно сказать, что моя задача — усиление спортивной части клуба: от школы до первой команды".

"Конечно, я понимаю, что проблема, корень которой я буду искать, может крыться на ментальном, психологическом или даже генетическом уровне. Таковы реалии, но футбол в действительности одинаковый везде, в каждой стране. Просто в Испании, Китае или Украине за футболом стоит определенный культурный аспект. И чтобы получить желаемый результат иногда достаточно просто убедить игрока отодвинуть в сторону этот аспект полностью или частично".

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