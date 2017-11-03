Украина

Основной вратарь Ворсклы Александр Ткаченко подписал новый трехлетний контракт с полтавским клубом.

Ворскла продлила контракт со своим голкипером Александром Ткаченко до 2020-го года, сообщил официальный сайт полтавского клуба.

24-летний Ткаченко перешел в Ворсклу летом 2013-го года из киевского Динамо, воспитанником которого он является, а в украинской Премьер-лиге дебютировал в августе 2015-го года.

В текущем сезоне Ткаченко является основным голкипером Ворсклы и провел в Премьер-лиге 11 матчей, в которых пропустил восемь голов и сохранил свои ворота "сухими" пять раз.

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