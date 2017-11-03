Украина

Нападающий Ворсклы Юрий Коломоец поделился ожиданиями от предстоящего матча украинской Премьер-лиги против Динамо.

В прошлом сезоне дубль Юрия Коломойца принес Ворскле выездную победу над Динамо со счетом 2:0, а в воскресенье, 5 октября, полтавчане снова сыграют в Киеве.

"У меня хорошие воспоминания о визите на эту арену. Но это никоим образом не касается воскресного матча. Там будут новые тренерские задачи, которые мы с ребятами постараемся выполнить максимально качественно. Нужно получить удовольствие от игры и попробовать подарить положительные эмоции нашим болельщикам", — отметил Коломоец.

После матча Коломоец останется в Киеве, где в составе сборной Украины начнет подготовку к товарищескому матчу против Словакии.

В текущем сезоне Коломоец забил пять голов в 14 матчах Премьер-лиги за Ворсклу.