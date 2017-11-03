Украина

Полузащитники Ворсклы Владимир Чеснаков и Александр Кобахидзе вернулись к полноценным тренировкам перед матчем против Динамо.

Владимир Чеснаков и Александр Кобахидзе восстановились от травм и готовятся к выездному матчу УПЛ против Динамо.

Капитан Ворсклы Чеснаков пропускал матч против Зирки из-за травмы задней поверхности бедра, а Кобахидзе последний раз появлялся на поле еще 16 сентября против Вереса.

Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Ворсклой состоится в воскресенье, 5-го ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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