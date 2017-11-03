Полузащитники Ворсклы Владимир Чеснаков и Александр Кобахидзе вернулись к полноценным тренировкам перед матчем против Динамо.
Владимир Чеснаков, ФК Ворскла
03 ноября 2017, 21:52
Владимир Чеснаков и Александр Кобахидзе восстановились от травм и готовятся к выездному матчу УПЛ против Динамо.
Капитан Ворсклы Чеснаков пропускал матч против Зирки из-за травмы задней поверхности бедра, а Кобахидзе последний раз появлялся на поле еще 16 сентября против Вереса.
Матч 15-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Ворсклой состоится в воскресенье, 5-го ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.
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