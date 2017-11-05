Украина

Football.ua представляет анонс поединка 15-го тура УПЛ между Сталью и Карпатами.

17:00, Киев, Оболонь-Арена. Арбитр — Владимир Новохатный. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

На столичной Оболонь-Арене зрители станут свидетелями поединка между представителями нижней части турнирной таблицы.

Парадокс, но после сенсационного ничейного результата в Харькове, когда команда Николая Костова не дала себя обыграть Шахтеру (1:1), каменчане по-прежнему замыкают турнирную таблицу. Разумеется, отрыв от преследователей невелик, но ведь и его предстоит отыгрывать, а делать это с каждым туром оказывается все сложнее. У всех команд на сезон стоят определенные задачи, и уступать за здорово живешь не намерен никто. Львовяне неделю назад совершили не меньшую сенсацию, чем “сталевары”, расписав мировую с Динамо, причем с тем же счетом.

К матчу с Карпатами Сталь подходит в приподнятом настроении, впрочем, это же можно смело сказать и о галичанах. Подопечные Сергея Зайцева потихоньку нащупывают свою игру, и явно намерены побороться за попадание в первую шестерку. При этом состав львовян на данный момент близок к оптимальному, вот только многолетнему лидеру команды Игорю Худобяку в нем находится место все реже и реже…

Кроме турнирной мотивации соперники наверняка будут преисполнены желанием продолжить серию удачных матчей, а где это еще делать, как не в матче с соседями по таблице?!. Особый настрой на поединок будет и у наставника Стали, когда-то возглавлявшего галицкий клуб, да и универсальный атакующий хавбек каменчан Орест Кузык – воспитанник львовского футбола. Вот так вот все у нас переплелось!

Ориентировочные составы:

Сталь: Пеньков — Тымчик, Грачев, Ткачук, Михайличенко — Г.Малакян, Месхи — Задерака, Э.Малакян, Кузык – Климчук

Карпаты: Пидкивка – Мирошниченко, Лобай, Нестеров, Федецкий – Карраскаль, Тиссоне, Голодюк, Мякушко – Гуцуляк, Гладкий

Дисквалифицированы: Даниелян – нет.