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Football.ua представляет анонс поединка 15-го тура УПЛ между Олимпиком и Зарей.

19:30, Киев, Динамо им. В. Лобановского. Арбитр — Юрий Можаровский. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

На киевском стадионе Динамо между собой сразятся претенденты на бронзовые медали чемпионата.

Что им снег, что им зной, что им дождик проливной: это я об Олимпике. Казалось бы, обновленный состав, потеря ряда стержневых игроков, травмы, дисквалификации, а Роман Санжар умудряется добиваться результата в любых условиях! Неделю назад дончане поживились одним зачетным баллом в выездной игре с Вересом, и теперь намереваются добиться положительного исхода в матче с действующим бронзовым призером. Надо сказать, луганчане провели не лучший матч в Лиге Европы, где были безропотно биты Гертой, и у Юрия Вернидуба осталось не так много времени, чтобы восстановить подопечных, прежде всего, психологически.

Между тем, проблемы Зари лежат не только в морально-психологической плоскости. Поединок с Олимпиком вынужден будет пропустить лидер атак команды Юри, перебравший желтых карточек. Впрочем, своя пробоина наличествует и на борту дончан: дисквалифицированный защитник Виталий Федорив сможет помочь своим партнерам разве что с трибуны не чужой для себя динамовской арены. Но, если кое-где убыло, то и прибыть где-то должно наверняка. Отбыв дисквалификацию, в составы своих команд возвращаются защитники Артем Шабанов и его тезка Сухоцкий.

Очередному донецко-луганскому противостоянию откровенно не повезло с точки зрения зрительского интереса к матчу. В тот же день, и, что главное, в то же самое время, на НСК Олимпийский Динамо сыграет с Ворсклой, так что стадион Динамо, с высокой долей вероятности, посетят лишь самые преданные поклонники Олимпика и Зари…

Ориентировочные составы:

Олимпик: Махарадзе — Лукьянчук, Кравченко, Иллой-Айет, Шабанов — Богданов, Цымбалюк — Шестаков, Сондей, Моха — Беленький

Заря: Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий – Андриевский — Караваев, Харатин, Гордиенко, Громов – Лунев

Дисквалифицированы: Федорив – Юри.