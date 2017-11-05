Украина

Football.ua представляет анонс поединка 15-го тура УПЛ между Динамо и Ворсклой.

19:30, Киев, НСК Олимпийский. Арбитр — Ярослав Козык. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

На главной спортивной арене страны состоится центральный поединок тура, в котором Динамо попробует прервать серию неудач, а полтавчане – еще раз отобрать очки у вице-чемпиона.

Пять матчей без побед. Такая вот неприятная статистика у Динамо нынешней осенью. И не сказать, что киевляне во всех невыигранных встречах заслуживали на викторию, хотя, безусловно, госпожа Фортуна отворачивалась от них чаще, чем от кого бы то ни было. Впрочем, винить в собственных неудачах стоит исключительно себя, при этом не забывая о насущных задачах. Киевляне все еще надеются навязать борьбу Шахтеру в чемпионской гонке, а для этого нужны победы и только победы. Ворскла последние матчи также провела не на самом лучшем своем уровне, поочередно проиграв Карпатам и Зирке, и в столицу отправляется далеко не в самом позитивном расположении духа.

Кроме очковых потерь в чемпионате Динамо подстерегли еще потери кадровые. Шутка ли, но в ближайшем матче не поможет своим партнерам получивший сотрясение мозга в игре с Янг Бойз правый латераль Томаш Кендзера, а ведь в лазарете давненько пребывают ведущие хавбеки Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков. В этом аспекте команде Василия Сачко куда полегче. Восстановились от полученных повреждений и рвутся в бой универсалы Владимир Чеснаков и Александр Кобахидзе.

Для Александра Хацкевича наступает пора самых ответственных поединков. Очковых потерь допускать больше нельзя, ведь цели вернуть в Киев золотые медали никто не отменял. К тому же наверняка динамовцы постараются победить в день рождения своего легендарного форварда Олега Блохина, который как раз 5 ноября отпразднует свой 65-летний юбилей. У Ворсклы свои заботы, а именно – борьба за попадание в зону еврокубков, так что просто так в этом матче очки никто никому не подарит. Верно говорил футбольный классик: “Футболом правит мотивация”…

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан – Морозюк, Вида, Хачериди, Пиварич – Корзун – Гонсалес, Гармаш, Буяльский – Кравец, Мораес

Ворскла: Ткаченко — Пердута, Чеснаков, Чижов, Матвиенко — Кравченко, Шарпар — Кадимян, Кулач, Ребенок – Коломоец

Травмированы: Цыганков, Сидорчук, Кендзера, Мбокани – нет.