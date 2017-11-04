Украина

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал предстоящий матч против Шахтера.

Все подопечные Александра Бабича здоровы и готовятся к матчу против лидера чемпионата.

"Все наши футболисты приступили к тренировкам. Уже ближе к игре будет понятно, кто сможет сыграть, а кто нет. Состав не определен, еще будем думать.

Мы понимаем, что будем играть против чемпиона. Будет интересно увидеть свою игру на уровне такой команды", — рассказал Бабич телеканалау Футбол 1.

Тренер Мариуполя предполагает, что Паулу Фонсека прибегнет к ротации состава после матча Лиги чемпионов против Фейеноорда.

"Я думаю, что после поединка с Фейенордом у Шахтера будет небольшая ротация состава, но у них любой игрок может заменить равноценно. Тем интереснее будем нам играть".

Матч Мариуполь – Шахтер состоится в воскресенье, 5 ноября.

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