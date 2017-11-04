Украина

Команды Владимира Шарана и Олега Дулуба создали минимум опасных моментов и довольствовались ничьей по итогам поединка (0:0).

Во втором матче 15-го тура УПЛ встречались представители нижней части турнирной таблицы – Александрия и одесский Черноморец. Команды в последнее время преследовали ничьи, так что оба коллектива стремились прервать свою серию без побед.

После стартового свистка подопечные Владимира Шарана забрали мяч под свой контроль и владели им на протяжении всего первого тайма. Первую возможность забить гол имел Старенький после заброса от Поляруса, но не сумел попасть в створ ворот с близкого расстояния. "Моряки" же действовали вторым номером, как всегда, надеясь на контратаки, но в первой половине встречи таковых не возникало, так что приходилось лишь отсиживаться на своей половине поля.

Хозяева не могли вскрыть оборону одесситов и, соответственно, тревожить Гутора, так что футболисты Александрии пытали удачу дальними выстрелами, каждый из них не достиг своей цели. Такой же тактики придерживался и игрок Черноморца Хобленко, однажды Алексею удалось попасть в створ ворот, но в данном эпизоде мяч стал легкой добычей для Панькива. До перерыва александрийцам таки не удалось создать угрозу у ворот Гутора, таким образом, коллективы отправились в раздевалки при ничейном счете.

После перерыва происходящее на поле не изменилось — за исключением нескольких первых минут тайма, Александрия контролировала мяч, но никак не могла вскрыть оборону "моряков" так что была вынуждена пробить по воротам из-за пределов штрафной.

Встреча не изобиловала опасными моментами, но все же команды имели по одной возможности забить гол. Сначала Полярус нанес обводящий удар из-за пределов штрафной — Гутор в красивом прыжке перевел мяч на угловой. А на 90-й минуте, когда казалось, что команды наверняка не смогут открыть счет в матче, Люлька промчался по флангу, отпасовал на Васина, тот вывел Хобленко на ударную позицию, Алексей пробил в ближний угол, но с ударом форварда справился Панькив. Как итог, коллективы создали минимум опасных моментов и вполне заслуженно сыграли в безголевую ничью, набрав по одному очку.

В следующем туре Александрия отправится в Харьков в гости к Шахтеру, а Черноморец примет Олимпик.

Александрия — Черноморец 0:0

Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бондаренко, Бацула (Стецьков, 75) — Старенький (Чорний, 80), Довгий, Банада — Полярус, Ситало (Кулиш, 71), Грицук

Черноморец: Гутор — Зубейко, Жунич, Мартыненко, Люлька — Ндиайе, Политыло (Ваг, 90+4) — Васин, Ковалец, Татарков — Хобленко (Третьяков, 90+3)

Предупреждения: Банада, Чорний — Политыло, Татарков, Люлька, Мартыненко, Ндиайе