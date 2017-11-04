Украина

Главный тренер Зирки Роман Монарев уверен, что его команда была ближе к победе в выездном матче УПЛ против Вереса (0:0).

Пятнадцатый тур украинской Премьер-лиги начался с нулевой ничьи между Вересом и Зиркой.

"Это была одна из наших лучших выездных игр в этом чемпионате. Первый тайм был качественный и по моментам, и по контролю игры. Игроки выполнили установку за исключением разве что забитых голов", — сказал Монарев.

"Были моменты у нас и во втором тайме. Обязаны были забивать и доводить матч до победы. Были моменты и у соперника, преимущественно со стандартных положений, ведь там есть квалифицированные исполнители. Но я убежден, что мы были ближе к победе".

После 15-ти туров Зирка набрала 14 очков и занимает восьмую позицию в турнирной таблице.

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