Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар дал свой комментарий относительно будущего матча против Зари.

Олимпик завершил подготовку к матчу 15-го тура украинской Премьер-лиги против Зари. В субботу "олимпийцы" провели занятие на одном из полей в Счастливом.

Перед началом тренировки Роман Санжар поздравил Артема Шабанова с дебютным в его карьере вызовом в национальную сборную Украины.

"Рад за Артема. Та работа, которую он и мы проводили в последнее время, привела к тому, что тренеры сборной оценили его игру и пригласили в национальную сборную Украины. Это будет стимулом и для других ребят в Олимпике, теперь они понимают, что ни для кого двери в сборную не закрыты. Считаю, что у нас есть еще футболисты, которые своей игрой заслужили на то, чтобы тренеры сборной обратили на них внимание", — сказал тренер.

Занятие длилось чуть больше часа. После небольшой пробежки и разминки ребята перешли к работе с мячами в "тарелках", а затем отрабатывали контроль мяча. Также дончане провели серию рывков и отрабатывали стандартные положения. А в заключении поработали индивидуально.

Отметим, что в лазарете Олимпика находится Иван Брикнер. На неделе Ваня успешно перенес операцию на колене и будет восстанавливаться в течение трех месяцев. По индивидуальной программе работал Антон Поступаленко, а вот Моха и Зураб Очигава работали вместе со всеми без ограничений.

"Ожидаю очень сложный матч, он будет важен с турнирной точки зрения для обеих команд. Заря — очень сильная команда, в последних играх они доказали, что претендуют не только на место в первой "шестерке", но и готовы бороться за бронзу. Это уже не та команда, которую мы обыгрывали в августе. Они вкатились в чемпионат, усилились целым рядом классных футболистов – Караваевым, Громовым, Андриевским. Они принимали непосредственное участие в успехах Зари — забивали голы, отдавали передачи. Поэтому сравнивать матч первого круга с завтрашним не имеет смысла", — поделился ожиданиями от матча с луганчанами Роман Санжар.

Напомним, матч Олимпик — Заря состоится в воскресенье, 5 ноября, на стадионе Динамо им. Валерия Лобановского. Начало – в 19:30.

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