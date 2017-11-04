Украина

В матче против Мариуполя Шахтеру не смогут помочь два футболиста основы.

Из-за повреждений не примут участия в матче против Мариуполя Тайсон и Ярослав Ракицкий, а вот Бернард, пропускавший встречу предыдущего тура, снова в строю.



Полный список футболистов выглядит так:



Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко.

Защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Давид Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Бернард, Марлос, Александр Зубков, Дентиньо, Иван Петряк.

Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.



Матч Мариуполь – Шахтер состоится в воскресенье, 5 ноября в 14:00 по киевскому времени.