В матче против Мариуполя Шахтеру не смогут помочь два футболиста основы.
ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ, ФК ШАХТЕР
04 ноября 2017, 22:19
Из-за повреждений не примут участия в матче против Мариуполя Тайсон и Ярослав Ракицкий, а вот Бернард, пропускавший встречу предыдущего тура, снова в строю.
Полный список футболистов выглядит так:
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко.
Защитники: Богдан Бутко, Иван Ордец, Давид Хочолава, Исмаили, Марсио Азеведо.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Фред, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Бернард, Марлос, Александр Зубков, Дентиньо, Иван Петряк.
Нападающие: Факундо Феррейра, Густаво Бланко Лещук.
Матч Мариуполь – Шахтер состоится в воскресенье, 5 ноября в 14:00 по киевскому времени.