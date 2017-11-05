Украина

Главный тренер Черноморца Олег Дулуб прокомментировал ничью в матче с Александрией (0:0).

— Матчи такого порядка, когда встречаются команды, которым нужны очки, красивыми бывают очень редко. Тут на первый план выходит набор зачетных баллов. У меня осталось двоякое впечатление от игры. С одной стороны, мы завоевали очко, с другой, немного разочаровывает наша игра в атаке. Сейчас будет двухнедельная пауза на игры сборных, будем работать над этим компонентом.

— Из ряда СМИ до нас доходила информация о том, что вы добивались встречи с президентом насчет премиальных, даже грозились покинуть команду, если вам не пойдут на встречу. Опровергните или подтвердите, насколько это соответствует действительности.

— Я сейчас на флеш-интервью сказал, чем мне нравится Украина, так это повышенным вниманием к футболу. Здесь это спорт номер один. Правда, в такой ситуации появляются СМИ, из которых я узнаю много интересного о себе, своей жизни, о жизни в клубе. Я не буду ничего комментировать (подтверждать или опровергать), потому что если начну это делать, значит, я в чем-то виноват. Мы продолжаем работу нашим тренерским штабом и двигаемся дальше по дистанции.

— Оцените игру легионеров Черноморца

— Мы подписали их за один день. Вратаря Гутора, центральных защитников Алассана, Мамаду и опорного полузащитника Бамбу. Чтобы вы понимали, у нас был форс-мажор — вся центральная ось была раскрыта. Они пришли в статусе свободных агентов. Здесь есть своя специфика, такие футболисты приезжают готовыми не на 100%. Нужно время на адаптацию. Сегодня был уже девятый матч, который они провели. У них есть микротравмы. Это следствие того, что поля, на которых мы выступаем, тяжелые, и у нас очень непростой график. Последние четыре встречи мы сыграли через три дня на четвертый, через два дня на третий. Это очень тяжелый график. Со своей миссией они справляются. Плюс — они же французы. Я уже как-то говорил в шутку, что француз основал Одессу, и французы вернулись к себе на родину.

— Показалось, что они тяжеловато смотрятся на поле.

— Мы играем на тяжелых полях. Им очень сложно. Из-за этого они и получают повреждения. Мамаду уже восстановился, Алассан играл с микротравмой. Бамба получил повреждение в прошлом туре. Украинская Премьер-лига нравится мне тем, что это ровный чемпионат, где любая команда может отобрать очки у любой. Шахтер и Динамо стоят чуть выше, а остальные участники примерно одного класса. И здесь на первый план выходят бойцовские качества, тактика, психологическая составляющая. Пауза в чемпионате подоспела очень вовремя, мы рады, что сейчас будет время перевести дух.

На Football.ua доступен обзор матча Александрия — Черноморец (0:0).

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