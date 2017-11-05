Украина

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал ничью в матче с Черноморцем (0:0).

— Разумеется, мы настраивались на победу. Все хотели этот победы. Футболисты, болельщики и наш тренерский штаб. Доминировали на протяжении всего поединка, практически ничего не давали создавать Черноморцу. Кроме атаки во втором тайме, когда стали открываться, потому что все бежали в атаку. Очень хороший темп, хорошая самоотдача, прессинг, но в атаке хочется большего. В первую очередь, мастерства. Его не хватает в завершающей стадии, отсюда и такой результат.

— Поле было сегодня тяжелое.

— Поле тяжелое для всех, но нужно было реализовать хотя бы один момент, из тех, что мы создали. Более хладнокровно играть в штрафной площадке соперника, а не в одно касание, как это было. Не было уверенности, хотя мы внесли коррективы в перерыве. Но, к сожалению, нашим футболистам не хватает мастерства, чтобы забивать, реализовывать свои моменты.

На Football.ua доступен обзор матча Александрия — Черноморец (0:0).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.