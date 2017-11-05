Киевское Динамо не может выиграть в рамках чемпионата Украины уже на протяжении пяти матчей подряд (4Н, 1П).

Не намного лучше дела обстоят у Ворсклы, которая еще недавно шла на третьем месте, но после трех поражений подряд опустилась на пятую строчку.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые фаворитом называют команду Александра Хацкевича.

Событие/Букмекерская контора

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Победа Динамо

1,26

 1,25 1,25 1,32

Ничья

5,5

 5,5 5,5 5,5

Победа Ворсклы

8

 7,5 7,5 9,1

Поединок состоится на НСК Олимпийский и начнется в 19:30 по Киеву. Первый матч между командами завершился безголевой ничьей.

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