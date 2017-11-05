Украина

Несмотря на последние неудачные выступления Динамо в чемпионате, именно они считаются фаворитами.

Киевское Динамо не может выиграть в рамках чемпионата Украины уже на протяжении пяти матчей подряд (4Н, 1П).

Не намного лучше дела обстоят у Ворсклы, которая еще недавно шла на третьем месте, но после трех поражений подряд опустилась на пятую строчку.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые фаворитом называют команду Александра Хацкевича.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Динамо 1,26 1,25 1,25 1,32 Ничья 5,5 5,5 5,5 5,5 Победа Ворсклы 8 7,5 7,5 9,1

Поединок состоится на НСК Олимпийский и начнется в 19:30 по Киеву. Первый матч между командами завершился безголевой ничьей.