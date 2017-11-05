Несмотря на последние неудачные выступления Динамо в чемпионате, именно они считаются фаворитами.
фото Динамо
05 ноября 2017, 13:54
Киевское Динамо не может выиграть в рамках чемпионата Украины уже на протяжении пяти матчей подряд (4Н, 1П).
Не намного лучше дела обстоят у Ворсклы, которая еще недавно шла на третьем месте, но после трех поражений подряд опустилась на пятую строчку.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор, которые фаворитом называют команду Александра Хацкевича.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
|
Победа Динамо
|
1,26
|1,25
|1,25
|1,32
|
Ничья
|
5,5
|5,5
|5,5
|5,5
|
Победа Ворсклы
|
8
|7,5
|7,5
|9,1
Поединок состоится на НСК Олимпийский и начнется в 19:30 по Киеву. Первый матч между командами завершился безголевой ничьей.
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