Украина

Хавбек Александрии Василий Грицук прокомментировал ничью с Черноморцем (0:0).

Команды Владимира Шарана и Олега Дулуба создали минимум опасных моментов и довольствовались ничьей по итогам поединка (0:0).

"Осень, тяжелое поле, целую неделю шел дождь. Наше поле не в таком состоянии, чтобы выдержать такое количество воды. Но все списывать на поле нет смысла, потому что все равно моменты должны создаваться и реализовываться. Против Черноморца было очень сложно, ведь соперник неуступчивый, поэтому и такое небольшое количество голевых моментов", — приводит слова Грицука телеканал Футбол 1.