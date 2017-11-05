Стали известны стартовые составы Мариуполя и Шахтера, которые сразятся в рамках 15-го тура УПЛ.
ВИКТОР КОВАЛЕНКО, ФК ШАХТЕР
05 ноября 2017, 13:20
Мариуполь: Гальчук — Тищенко, Яворский, Белый, Неплях — Гомис, Мишнев — Тищенко, Кисиль, Кожанов — Фомин
Запасные: Левченко, Авагимян, Кольцов, Рудыка, Эрикс, Меркушов.
Шахтер: Пятов — Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили — Фред, Патрик — Марлос, Коваленко, Бернард — Феррейра.
Запасные: Шевченко, Азеведо, Зубков, Дентиньо, Степаненко, Петряк, Бланко-Лещук
На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция этого поединка.