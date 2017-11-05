Украина

Защитник Шахтера Сергей Кривцов дал большое интервью ведущей программы Моя гра Алле Бублий.

Защитник "горняков" рассказал о игре Шахтера, своей травме, выступлении сборной и потери капитана дончан.

-Когда болельщики увидят тебя на поле?

-Я не хочу загадывать. Будем смотреть, как зарастать будет, а там посмотрим. Дай Бог, чтобы как можно раньше, но загадывать ничего не хочу. Была травма плюсневой и говорил, что месяц максимум. Потом проходила неделя за неделей и получилось так, что 2,5 месяца ходил только в гипсе. Понял, что загадывать ничего не надо. Я не суеверный человек. Просто ты говоришь и все ждут. Потом спрашивают: "Ты же говорил, что только неделя", а потом вновь спрашивают через неделю. Оно так нагнетает тебя, что ты и сам был бы рад надеть бутсы и выбежать на поле.

-Трудно быть в стороне от футбола?

-Тяжело. Сезон, так сказать, был в разгаре. Шахтер должен был стартовать в ЛЧ и эта травма случилась в преддверии большого турнира, где, я думаю, каждый человек мечтает сыграть. Вновь-таки, я уже погрустил, было время вначале депрессовал.

-Чем себя успокаивал?

-Детьми. Когда я прихожу домой и вижу детей, то уже не думаю о футболе и ни о чем другом. Плюс, что я буду видеть их чаще. На каждую тренировку с сыном езжу – на футбол и каратэ. Я считаю, что каждый мальчик должен уметь за себя постоять, полезно для общефизического образования.

-Фонсека интересуется твоим здоровьем?

-Конечно. Они и так все понимают, так как каждый день контактируют с нашей головой медицинского центра. Они уведомлены, когда солдат Кривцов может приступить до тренировки. Футбол – это та же армия, тоже команда. Мне кажется, если бы я не был футболистом, то обязательно пошел бы в армию. Мне действительно интересно, как люди служат.

-С приходом нового тренерского штаба ты засеял по-другому.

-В прошлом году не сиял, не особо играл после позора в Швейцарии с Янг Бойз. В этом сезоне все начало получатся. Хоть и говорят, что искусственное поле — не оправдание, но я разговаривал с Сидорчуком после их пролета с Янг Бойз: "Ну что, как тебе играть на искусственном поле?". Если ты играешь 5 лет минимум на зеленой траве, а потом ты приходишь и за два дня должен привыкнуть к искусственной — это вообще другое. Особенно, когда его поливают, меняется сцепление подошвы бутс с крошкой резиновой, отскок мяча другой. Это понимает только человек, который вышел и поиграл там и там. Фарт – это также немаловажно. Если по игре Динамо я не видел особых моментов у них. Я видел, как Янг Бойз атаковал, наседал на ворота, пошли в ва-банк, то по нашей игре у нас было шесть 100% моментов, удача отвернулась и вышло то, что вышло.

-С приходом Фонсеки ты чаще начал играть. Это связано с новым тренером или из-за того, что Кучер покинул команду?

-Саня Кучер ушел из команды. На его место был я, Саня Ордец и Давид Хочолава. Я прекрасно понимал, что это место можно выиграть своей игрой и футболом. На сборах тренировался и пытался, как и всегда, выкладываться на 100%. Рад очень, что тренер в меня поверил и поставил на Суперкубок, который мы выиграли у Динамо. Потом у нас была беспроигрышная серия в чемпионате, лидировали в таблице и я только наслаждался этим временем. Я понимал, что сейчас самое благоприятное время зарекомендовать себя . Если не сейчас, то такого шанса уже не будет.

-Ты хорошо говоришь про Фонсеку, потому, что часто сейчас играешь?

-Нет. Я не такой человек, что если не играю, то тренер плохой, а играю — тренер хороший, просто само отношение.

-Была пресс-конференция, на которой ты сказал много хороших слов в адрес Фонсеки. После этого он заявил, что за такие добрые слова поставит тебя в состав.

-Да, как раз перед Янг Бойз. Я больше не буду ходить на пресс-конференции, не на фарт. Я два раза давал предматчевое интервью и два раза проиграли. Больше не буду ходить, языком трепать, лучше посижу.

-Тебя любят в команде?

-Игроки? Даже и не знаю. Надо у них спросить, я вроде нормально с ними общаюсь. Нет ни к кому плохого отношения. У нас сейчас, наверное, самый дружный коллектив за все мое нахождение в Шахтере. Однажды у нас был корпоратив, посвященный концовке середины чемпионата.

-Там собралась вся команда?

-По-моему только украинцы были, так как бразильцы уже купили билеты на самолет. У нас Юлька Пятова — зачинщица всех идей. У нее было день рождение в стиле 90-х. Сначала была ковбойская вечеринка, а потом в стиле 90-х. Так всем понравилось, и я вот первый раз пришел. Я был в костюме нового русского, а на последнем — в костюме Фредди Меркьюри. Поехал в секонд-хенд и купил джинсы с высокой талией, кеды белые, а майку жена купила. А усы сделал гример, еще и волосы зачесал, так же волосы искусственные на грудь добавили и под мышки тоже, для красоты.

-Самый яркий образ, который тебе понравился.

-Пятов был смешной, оделся в костюм Митяя из "Любов и голуби" — в сапогах и штанах. Степа в царя был одет.

-В детстве ты болел за Милан?

-Было такое. Я был ярым поклонником Андрея Николаевича, у меня была футболка Милана. Тогда было очень важно, чтобы сзади был и номер и фамилия, а не просто пустая. У меня до первого класса было прозвище Шева, так как в нападении играл. Мне сестра привозила из Киева фотографию Шевченко и видно было, что кто-то из ее одноклассников расписался за Шеву. Эта фотография у меня стояла за стеклом на протяжении 4 лет и только потом мне раскрыли эту аферу. Шевченко эту историю не знает, а то еще подумает, что я подхалим такой и не вызовут потом.

-Андрей Николаевич оказался таким, как ты его представлял?

-Понял, что человек многого добился в жизни, но он простой, как он с людьми общается, нет никакой звездной болезни. Он на одном уровне разговаривает. Может рассказать историю за Милан и Челси, какие-то моменты. В открытую можно зайти и узнать, кто как тренировался. Он открытый человек и это главный плюс современных тренеров. Они не закрываются у себя в кабинете. А можно подойти и как с другом пообщаться. Понятно, субординация есть, и я не могу сказать "Андрюха, как дела?". Можем зайти и к Фонсеке, если у тебя что-то случилось, поделиться с ним и советы спросить.

-Как работается с Мауро Тассотти?

-Да, я зашел в Википедию и посмотрел, что он выигрывал. Подумал, как он еще нас тренирует. Человек неоднократно выиграл ЛЧ, а ты тут мечтаешь хоть 10 игр провести в этом турнире. У него уже кубков, наверное, негде дома ставить. Конечно, когда он говорит, то пытаешься впитывать информацию, потому что человек знает, как обороняться, тем более по своей национальности он итальянец. Они всегда славились своей обороной.

-Вы уже выучили итальянский?

-У нас бывает, когда Тассотти разговаривает, а английский и русский он не знает, то Андрей Николаевич переводит. Бывает забавно, он думает, что мы понимаем итальянский, и он нам говорит и говорит. Он прям в экспрессии рассказывает, как надо идти, а мы друг на друга смотрим и понимаем, что вообще никак. Тогда мы зовем Андрея Николаевича и он нам переводит. Некоторые слова и выражения я понимаю, очень рад, что такие футболисты и мастера тренируют сборную. И Андреа Малдера, который в Милане на протяжении многих лет тренировал с Анчелотти. Видно, что человек знает о футболе практически все, всю тактику, его ничем не удивить. Рауль — это командный настрой, он отвечает за экспрессию. Он конечно и тактик сильный, но на тренировке как начинает речь, то у всех глаза горят тренироваться.

-Что в его бразильском характере есть такого украинского?

-Такой же веселый и разговорчивый. Бразильцы шутят со своими, а Марлос разговаривает со всеми. Он уже начинает учить выражения наши в раздевалке, приходит и шутит, что-то там спрашивает, очень коммуникабельный парень. По характеру не похож на Исмаили, который тихий и не разговорчивый. Марлос общается со всеми, подшучивает и подтравливает. Я смотрел его пресс-конференцию со сборной, он переживал сильно и поэтому так разговаривал. В раздевалке или на базе ему рот не закроешь, он уже знает выражения или пословицы. На русском разговаривают Дарио, Марлос и Фернандиньо. Марлос еще не так классно говорит как Дарио. Я знаю, что и сын его разговаривает на русском, видел на праздничном банкете по случаю чемпионства и выигрыша кубка.

-Почему болельщикам не понравился этот шаг Марлоса?

-Кто-то говорит, что он забирает место игрока, рожденного в Украине. Они не смотрят, что этот человек полюбил Украину и стал больше украинцем, чем бразильцем, и он будет в первую очередь приносить пользу сборной. Зачем критиковать человека, который любит Украину, и своей игрой он докажет это.

-Последняя игра в чемпионате, по сути была первая игра для Марлоса в качестве украинца.

-Присутствовал тренерский штаб сборной и я видел по игре, что тот хотел забить, переживал сильно. Я вижу, когда он расслабленный. Он играет в свою игру и у него мяч нереально забрать, а в той игре он хотел мяч забить или голевую отдать. Думаю, лишнее напряжение сыграло свою роль.

-Марлос процитировал две строки гимна Украины. Кто его научил?

\-Не знаю. Может на курсы ходит и с репетиром занимается. Все время на базе Тайсон ходит и поет гимн Украины, и получается классно, подтравливает и нас и Марлоса. Думаю, услышал, как Тайсон пел и отложилось у него и он заучил.

-Будет петь гимн?

-Я не спрашивал. Для меня это не так принципиально, кто поет, а кто нет. Я с турками не пел гимн. Мне больше нравится слушать, как стадион поет. Меня это больше заводит на игру. Потом правда почитал, что пишут про меня: "Сепаратист, не поет гимн".

-Ты так хотел сыграть в ЛЧ, но не посчастливилось. Где смотрел матч с Наполи?

-Смысла нет с травмированной ногой летать. Я закрываюсь в комнате, не люблю смотреть, когда малые бегают. Я хочу закрыться и смотреть футбол, а не отвлекаться на игры или что-то еще. Потому что как на зло, когда я начинаю свое что-то делать, они начинают бегать вокруг папы и цеплять за ухо. Я ожидал от Шахтера такой игры в защите, мы не позволили ничего. Были разные моменты у Наполи, но они не реализовали. При сильной атаки неаполитанцев – это мизер из того, что они сделают с другими командами, какие они атаки проводят. В первую очередь это заслуга обороны всей команды.

-Было 2:0, а потом нам забили с пенальти. Как ты провел последние минуты матча?

-Провел с твердым словцом. Мы уже смеемся, что не можем спокойно выиграть, обязательно нужен валидол для болельщиков. Последнее время не можем просто так спокойно выиграть. Наверное потому, что хотим атаковать, раскрыть соперника, рискуем обороной и в следствии пропускаем. Нам не хватает игрового ритма. Когда мы играем в чемпионате Украины, мы второй тайм точно проводим на чужой половине. Центральные защитники контролируют контратаки и подключаются к ним. А здесь игра "качели", тут нужно физически себя готовым ощущать в такой игре. Также существует давление не только на ворота соперника, но и на твои тоже. Я думаю, что этот игровой ритм играет свою роль.

-Против кого будет самый сложный матч в ЛЧ?

-Думаю, с Наполи. Они хорошо играют дома, плюс помнят игру в Харькове.

-В матче с Манчестер Сити команда потеряла своего капитана – Дарио Срну.

-В своей жизни я видел только два таких профессионала. Первый – Генрих Мхитарян, который 24 часа в сутки живет футболом. Дарио и в плане тренировок, в плане того давления, которое на него оказывают, потому что он капитан, авторитет и лидер Шахтера. Он до тренировки в фитнесе занимается и после тренировки в фитнесе занимается. Я очень расстроился, когда узнал об обвинениях в допинге. Я видел его, как он ходил по базе с таким выражением лица, ему было очень плохо. Он похудел на несколько килограмм. Я надеюсь, что все будет хорошо, его оправдают и скажут, что это была какая-то ошибка.