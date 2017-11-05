Украина

Football.ua подготовил тест в честь дня рождения Олега Блохина.

Сегодня, 5 ноября, 65 лет исполняется великому украинскому футболисту, легенде киевского Динамо Олегу Блохину.

За свою карьеру Олег Владимирович достиг множества командных и индивидуальных наград, как футболист, а также возглавлял сборную Украины на двух больших турнирах — ЧМ-2006 и ЧЕ-2012.

Также Блохин славился своим чувством юмора и много раз попадал в различные ситуации, которые до сих пор вспоминают фанаты.

Предлагаем пройти увлекательный тест, с помощью которого вы сможете проверить, насколько хорошо помните некоторые события связанные с Олегом Блохиным.