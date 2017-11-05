Украина

В довольно непростом поединке подопечные Паулу Фонсеки сумели добыть важные три очка (1:3).

В матче пятнадцатого тура УПЛ Мариуполю предстоял поединок против донецкого Шахтера.

Вполне допустимо полагать, что, в истории чемпионата Украины никогда не существовало команд, которые бы имели столь тесную взаимосвязь. Исторически сложилось, что исполнители, не нашедшие, по каким-либо причинам, места в состав "горняков", вскоре оказываются в обойме их сегодняшнего соперника. Нынешний сезон исключением не стал. Перед матчем в Мариуполе Александр Бабич по условиям арендного соглашения не мог рассчитывать сразу на восьмерых исполнителей.

После победы над Фейеноордом посреди недели, подопечным Паулу Фонсеки предстояло пройти довольно трудное испытание в лице неуступчивого оппонента. Семиочковое преимущество над идущим вторым киевским Динамо предстояло, как минимум, сохранить. Безусловно, цели на сезон у команд существенно разнятся. Шахтер твердо настроен на победу в чемпионате, а вернувшиеся в "элиту" мариупольчане, во всю намекают на претензии на место в первой шестерке.

Первый тайм прошел под "маркером" не прекращающейся ни на секунду борьбы. Команды, и это было видно невооруженным взглядом, явно не хотели терять очки. Первый момент, как это ни странно, принадлежал именно хозяевам поля — Пятову пришлось довольно "не сладко", когда Фомин, буквально, "расстреливал" головой его ворота после подачи от угла поля. Этим моментом не ограничились попытки Мариуполя, который продолжал оказывать давление на "горняков" высоким прессингом. Шахтер, тем временем, пытался обустроить собственные атаки, вот только до опасных моментов дело не доходило.

Как покажет дальнейшее развитие событий — такая тенденция сохранялась недолго. Факундо Феррейра увеличил свой бомбардирский "улов", отлично поймав мяч на ногу после скидки от Ордеца. 0:1. Шахтер продолжил нагнетать обстановку у ворот соперника, что, периодически, вызывало панику в рядах обороняющихся. Итогом стало удаление игрока Мариуполя под занавес тайма: Гомис грубо пошел в отбор у границ своей штрафной, нарушив правила, и увидел перед собой повторное предупреждение. Преимущество в количестве игроков было тут же реализовано "горняками": Марлос хлестким ударом в дальний угол удвоил преимущество своей команды.

Второй тайм поединка начался более чем неожиданно. Руслан Фомин совершил отличный рывок в штрафную Шахтера и подсек мяч над головой Андрея Пятова, отыграв тем самым один пропущенный гол. Это событие задало тон всему времени, оставшемуся до конца матча. Перед подопечными Паулу Фонсеки предстал довольно типичный выбор: "засушить" игру, сохранив добытый успех или уже попытаться укрепить положение. К счастью для футбольных болельщиков, на этот раз, выбор пал именно на второй вариант. "Горняки" побежали вперед и в одной из атак автор первого мяча, Факундо Феррейра, ассистировал Бернарду, который отправил мяч в "девятку" ворот Гальчука. 1:3.

Подобный удар стал фатальным для Мариуполя. "Шокированные" удалением партнера и, банально, физически уступающие своему сегодняшнему оппоненту, игроки приазовской команды не нашли, что предложить своему сопернику. Запомнится, разве что, звонкий звук попадания мяча в перекладину после удара от Фомина. Да вот, только, этого оказалось недостаточным даже для надежд на позитивный исход. Как результат, Шахтер добывает заветные три очка в этом поединке.

В следующем туре Мариуполю предстоит выездной поединок против львовских Карпат. Шахтер, в свою очередь, будет принимать Александрию.

Мариуполь — Шахтер 1:3

Голы: Фомин, 48 — Феррейра, 30, Марлос, 45+2, Бернард, 56.

Мариуполь: Гальчук — Неплях, Яворский, Белый, Насонов — Гомис, Мишнев — Тищенко (Эрикс, 84), Кисиль (Кольцов, 46), Кожанов (Авагимян, 89) — Фомин

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили – Патрик (Зубков, 90+2), Фред – Марлос, Коваленко (Степаненко, 79), Бернард (Дентиньо, 73) – Феррейра.

Предупреждения: Гомис, Фомин, Кожанов — Марлос.

Удаление: Гомис, 45 (вторая желтая карточка).