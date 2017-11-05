Украина

Пиварич перебрался в киевское Динамо в летнее трансферное окно.

Президент загребского Динамо Томислав Светин опроверг слухи о долге киевлян по трансферу защитника Йосип Пиварича. Об этом сообщает Jutarnji List.

"Читал слухи о долгах, но это неправда.Динамо, они заплатили за переход Пиварича в установленные сроки. Никаких проблем не было. Я не знаю, откуда берется подобная информация", — сказал функционер в одном из интервью.

Напомним, ранее украинские СМИ распространялась информацию о долгах Динамо, из-за чего УЕФА пожет применить санкции.

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