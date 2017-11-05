Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал матч против Мариуполя.

Донецкий Шахтер в выездном противостоянии с Мариуполем одержал победу со счетом 3:1. Областное донецкое дерби прокомментировал наставник "горняков".

"На самом деле для нас была очень сложная игра. Мариуполь играл здорово и создавал проблемы нам своей агрессивностью. Во втором тайме случились моменты, которые не должны были случиться. Могу сказать, что в некоторых эпизодах я не был доволен своей командой", — рассказал Фонсека во время флеш-интервью.

"Всегда сложно играть после матчей Лиги чемпионов, усталость сказывается на игроках, тем более у нас была серия очень сложных игр. Но ребята хорошо себя показали.

Очень довольны и счастливы, что смогли приблизиться так близко к Донецку. Смогли почувствовать поддержку своих самых настоящих болельщиков", — добавил главный тренер Шахтера.

Благодаря этой победе Шахтер набрал свое 36-е очко в чемпионате и, как минимум на несколько часов, на 10 пунктов опережает Динамо.