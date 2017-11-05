Украина

Представляем видеообзор поединка чемпионата Украины между Мариуполем и Шахтером.

Мариуполь после этого матча останется на седьмой позиции в турнирной таблице, в то время как Шахтер прервал мини-серию из двух матчей без побед.

Мариуполь — Шахтер 1:3

Голы: Фомин, 48 — Феррейра, 30, Марлос, 45+2, Бернард, 56.

Мариуполь: Гальчук — Неплях, Яворский, Белый, Насонов — Гомис, Мишнев — Тищенко (Эрикс, 84), Кисиль (Кольцов, 46), Кожанов (Авагимян, 89) — Фомин

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава, Ордец, Исмаили – Патрик (Зубков, 90+2), Фред – Марлос, Коваленко (Степаненко, 79), Бернард (Дентиньо, 73) – Феррейра.

Предупреждения: Гомис, Фомин, Кожанов — Марлос.

Удаление: Гомис, 45 (вторая желтая карточка).