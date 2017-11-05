Украина

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о впечатлениях от поездки в Мариуполь.

Шахтер 15-м тура чемпионата Украины встречался с Мариуполем на выезде. Фонсека на пресс-конференции после матча поведал об ощущениях.

"Атмосфера и впечатления от поездки в Мариуполь — фантастические! Я впервые так близко к Донецку. Разумеется, эта поездка очень много значит для нас. Атмосфера была превосходной, отлично приняли.

Болельщики на стадионе просто великолепны. Мы искренне благодарим всех за прием. Люди пришли на трибуны и поддерживали команды, а для профессионалов в футболе всегда важно находиться именно в такой обстановке, когда арены заполнены. Это большая честь и весьма приятные ощущения. Огромное спасибо всем", — цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.

Также журналисты попросили Фонсеку оценить Мариуполь с точки зрения безопасности.

"Мы не ощутили какой-то опасности. Все было спокойно. Я чувствовал себя так же, как в любом другом городе, как в своей стране. Не увидел абсолютно ничего, что могло бы повлиять на нашу безопасность.

Мне очень сложно говорить об опасности, когда я ее не чувствую вообще. Мы приехали сюда вчера, и я даже не понимаю, где здесь есть какая-либо угроза. Действительно ничего такого не ощутили".

Шахтер продолжает лидировать в чемпионате Украины, до матча Динамо в отчетном туре, опережая киевлян на 10 пунктов.